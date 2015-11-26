Смартфоны Huawei лишатся доступа к Google Play, Chrome и YouTube

Гаджеты пали жертвой торговой войны с США
Политика 10:05
С рынка Android-устройств может исчезнуть популярный китайский смартфон. Фото: ИА PrimaMedia

Американская корпорация Google объявила о разрыве отношений с китайской компанией Huawei. Решение было принято после после того, как стало известно о намерении Министерства торговли США внести производителя смартфонов в черный список.

Последствием этого шага станет невозможность получения смартфонами доступа к обновлениям операционной системы Android. На всех последующих сериях смартфонов не будет приложений из Google Play Store и Gmail. При этом Huawei будет иметь возможность доступа к открытым версиям Android, но лишится технической поддержки, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ситуация с китайской компанией стала продолжением экономического конфликта между Китаем и США, которые рассчитывают принудить Пекин подписать новое торговое соглашение на своих условиях.

Ответным шагом стал призыв китайских властей к своим гражданам отказаться от использования продукции Apple.

Егор Тараруев

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