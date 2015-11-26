Компания планирует благоустроить территорию и построить спортивные объекты

ИСК "Система" организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система"

Дизайн-проект благоустройства общественного пространства во Владивостоке разработала ООО "Инвестиционно-строительная компания "Система", сообщает ИА PrimaMedia. В районе Уткинской строители планируют облагородить территорию, провести освещение, заасфальтировать дороги и оборудовать три спортивные площадки. На месте будущих объектов в воскресенье, 19 мая, компания организовала большой субботник. А во вторник, 21 мая, в 15:00 всех желающих ждут в администрации Владивостока, где состоится презентация проекта по благоустройству.

Практически центр Владивостока, но косогоры и пустыри в районе Уткинской буквально утонули в мусоре. Навести порядок решили сотрудники компании ИСК "Система", которая планирует в этом районе построить дом, а заодно и благоустроить данную территорию.

ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" 1 / 15

На одном из участков местные жители хотели оборудовать спортивную площадку, однако попали в сложную ситуацию. Из-за ЛЭП строить в этом месте запрещено, а чтобы убрать линии необходимо провести дорогостоящие работы. Строительная компания готова взять ответственность и расходы на себя.

— Мы обсуждали с жителями ближайших домов, что они хотят увидеть в плане благоустройства. Конечно, необходима спортивная площадка, но мешает ЛЭП 110 Кв. Люди никогда не соберут такие деньги, поэтому мы вызвались взять на себя эти дорогостоящие работы. Сегодня во время субботника мы также информируем людей о предстоящей презентации нашего проекта благоустройства, надеемся услышать отклик и получить обратную связь от местных жителей, — рассказал представитель компании ИСК "Система" Максим Ли. — Если люди одобрят наш проект, то конечно, это украсит район. Здесь очень много мусора постоянно, территория не ухожена. Рядом нет никаких детских площадок.

ИСК "Система" планирует построить три спортивные площадки. Это большое поле для футбола и хоккея, зона для workout и детская площадка для самых маленьких. Располагаться они будут на разных территориях в этом районе — на месте заброшенных пустырей. Размеры впечатляют. Общая площадь объектов – более 800 квадратных метров. При строительстве применят современные технологии и спортивные тренажеры от лучших производителей.

Кроме того, в планах строителей к каждой зоне проложить асфальт – это почти две тысячи квадратных метров, установить освещение, посадить кустарники и деревья. Также компания намерена отреставрировать разрушенные подпорные стены и построить новые. Общий объем работ — 320 кубических метров.

ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" ИСК «Система» организовала большой субботник на Уткинской во Владивостоке. Фото: предоставлено ИСК "Система" 1 / 14

Презентация проекта благоустройства пройдет 21 мая в 15:00 в здании администрации Владивостока. Сотрудники компании надеются, что местные жители найдут время и познакомятся с проектом. Несмотря на то, что ИСК "Система" — частная компания, все спортивные и детские объекты будут в открытом доступе, а игровую площадку планируется передать муниципалитету. Расположение площадок позволит их использовать большому количеству жителей Владивостока разного возраста.