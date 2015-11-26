МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000

Всего в этом году в рейтинг включены 22 российские компании
Бизнес 11:05
Аналитика. Фото: ИА PrimaMedia

Журнал Forbes опубликовал обновленную версию своего ежегодного рейтинга Global 2000, в который входят крупнейшие публичные компании мира. В этом году в рейтинг включены 22 российские компании. Московский кредитный банк (МКБ) стал единственным частным российским банком в рейтинге, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

В список Forbes входят самые крупные, влиятельные и дорогие компании мира, акции которых торгуются на рынке. Методика исследования учитывает совокупность четырех ключевых индикаторов: выручки, прибыли, активов и рыночной капитализации. Расположение компаний в итоговом рейтинге определяется средним арифметическим этих четырёх показателей.

Журнал Forbes публикует рейтинг Global 2000 на протяжении 16 лет. Всего в рейтинг вошли 2 тысячи компаний, чей объем продаж составляет как минимум 1 млрд долларов.

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