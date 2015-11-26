Как победить целлюлит, рассказали медики

Лечение может оказать лишь временный эффект без занятий спортом и поддержания диеты

В борьбе с целлюлитом помогут сокращение в рационе углеводов, спорт и массаж со специальным кремом. Комплексное лечение проявится уже через пару недель.

"Есть разные способы борьбы с целлюлитом, и работают они в комплексе. Прежде всего, это диета, во-вторых, физические нагрузки и, конечно, вспомогательные процедуры – ручные и механические массажи", — рассказал РИА Новости эксперт. Заниматься спортом и поддерживать диету необходимо ежедневно, а массаж следует делать дважды в неделю.

Антицеллюлитные кремы покажут свой эффект, если будут применяться при массаже. Целлюлит не пройдет сам, если просто намазаться кремом и ждать, подчеркнул эксперт. Без физических нагрузок и соблюдения диеты никакие дополнительные способы лечения не возымеют действия.

Целлюлит — результат накопления жира в клетках. При этом он может наблюдаться даже у худых людей вследствии гормонального дисбаланса. Жировые отложения в проблемных местах наиболее часто возникают в период полового созревания, беременности и менопаузы.

Наиболее частое возникновение целлюлита у женщин связано со строением подкожно-жировой клетчатки. Перегородки между жировыми клетками у женщин расположены перпендикулярно коже, а у мужчин они расположены под углом, и поэтому менее заметны. Дети, как правило, не имеют целлюлита, так как ведут более активный образ жизни, быстро растут и не имеют гормональных проблем.

Эксперты говорят, что можно полностью победить целлюлит, однако под воздействием различных факторов он может появиться снова, поэтому не стоит оставлять занятие спортом и диету.

Егор Тараруев