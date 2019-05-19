Заблокированная дорога и жесткие ДТП: пригород Владивостока "встал колом" (фото)

Аварийная обстановка царит на дороге Де-Фриз - Патрокл

Низкая видимость в районе объездной трассы стала причиной ДТП. Фото: предоставлено очевидцами

Активное дорожное движение из пригорода во Владивосток утром 20 мая было затруднено из-за бушующей в крае стихии. Сход грунта на трассу, который блокировал трассу, сильнейший туман и большие потоки воды, с которыми перестала справляться система водоотведения. Все это создало заторы и аварийные ситуации на объездной трассе Де-Фриз — Патрокл, по которой ежедневно тысячи приморцев добираются на работу из пригородных районов.Уже произошло несколько жестких ДТП.



Низкая видимость в районе объездной трассы стала причиной ДТП. Фото: предоставлено очевидцами

Не заставил себя ждать мощный селевой поток грунта на трассе Де-Фриз — Патрокл в районе Седанка. Проблемный участок не в первый раз блокирует движение на объездной. На этот раз причиной, вероятно, стали мощные осадки. В настоящий момент на месте работает спецтехника, грунт убирают с дороги силами нескольких единиц автотранспорта. В результате проводимых работ образовалась серьезная пробка, перекрыта одна из двух полос движения.



Не заставил себя ждать мощный селевой поток грунта на трассе Де-Фриз — Патрокл в районе Седанка. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Очередной преградой на пути к безопасной езде для водителей на пригородной трассе стали водные препятствия. Несмотря на имеющуюся систему водоотведения, своевременно избавиться от столь большого объема осадков удается не на всех участках дороги. В ряде неровностей дорожного полотна начинает скапливаться вода, которая в условиях высокой скорости передвижения просто выбрасывает транспортное средство в сторону.

Серьезную опасность для водителей представляет и густой туман, окутавший трассу на всей ее протяженности. Видимость составляет менее 4 метров. Большая же часть авто вынуждена передвигаться с аварийным сигналом. Особую опасность представляю водители, передвигающиеся без габаритных огней или иных опознавательных знаков.

В результате сложившихся погодных условий на съездах с трассы — например, на развязке Горностай — Снеговая — образовываются транспортные заторы. Автомобили не умещаются на выделенной для съезда полосе и занимают дополнительную полосу движения, чем в условиях недостаточной видимости создают аварийную ситуацию. Также в соцсетях сообщается, что произошло несколько жестких ДТП, которые осложняют дорожную обстановку. О пострадавших в авариях пока нет информации.

Ряду жителей пригорода и вовсе не удалось выбраться к трассе. Последствиями бушевавшей всю ночь стихии стали поваленные деревья. Так, одно из них полностью блокировало проезд к трассе от "Фетисов-Арены". Сотни жителей частного сектора в этом районе оказались в ловушке.