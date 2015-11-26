Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки Турчака в закон об МСУ

Принятие законопроекта позволит не применять чрезмерных санкций за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений в декларациях

Депутаты. Фото: ИА PrimaMedia

Государственная Дума единогласно (397 депутатов – "за", против и воздержавшихся не было) приняла в первом чтении поправки в статью 40 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", которые 3 апреля внес вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такие меры ответственности могут быть аналогичны тем, которые применяются к депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации: предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий депутата.

"Для депутатов органов местного самоуправления такая мера не существовала. Сегодня, в случае предоставления недостоверных или неполных сведений в декларации полномочия муниципальных депутатов могут быть только прекращены. В результате по итогам проверки деклараций известны случаи массового сложения полномочий муниципальных депутатов, что попросту парализует работу органов местного самоуправления", – пояснил Турчак, отметив, что "Единая Россия" провела в регионах встречи с муниципальными и сельскими депутатами.

"Депутаты Госдумы и Законодательных собраний от партии на этих встречах рассказали о наших поправках и получили положительный отклик. Принятие законопроекта позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить опытные и квалифицированные кадры, что позволит качественно улучшать жизнь людей на местах", – уверен Турчак.

При этом, подчеркнул он, в случае серьезных нарушений требований антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения такой меры ответственности, как досрочное прекращение полномочий депутата.

"Нужно понимать, что сельские и муниципальные депутаты – это те, кто приносят пользу своим ежедневным трудом при довольно высокой общественной нагрузке. Это самые близкие к людям представители власти. Мы рассчитываем, что принятие законопроекта позволит привлечь больше кандидатов в муниципальную власть", – добавил Турчак.

На рассмотрении Госдумы также находится еще один законопроект, внесенный Турчаком, который касается упрощения порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений. Законопроект устраняет необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок (земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду). Сельские депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта в установленном законом порядке.

Напомним, о необходимости освободить сельских депутатов от обязанности отчитываться по доходам заявляла по итогам XVIII съезда "Единой России" в декабре 2018 года секретарь Приморского регионального отделения Партии, член Совфеда от Законодательного собрания Приморского края Людмила Талабаева. По ее словам, это сняло бы проблему с подбором кандидатов на сельские выборы.

"Заполнение деклараций становится большой обузой для представителей органов местного самоуправления на отдаленных сельских территориях и создает определенный кадровый дефицит. Все депутаты муниципальных комитетов трудятся на освобожденной основе. Это огромный неблагодарный труд, за который они не получают никакого вознаграждения. Обязанность заполнять сведения о доходах на себя и на каждого члена семьи не должна отнимать время и становиться дополнительной работой для людей, которые и так несут большую общественную нагрузку", — сказала Талабаева.