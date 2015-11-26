Примсоцбанку подтвердили рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+

Специалисты агентства "Эксперт РА" отмечают высокую эффективность бизнеса и удовлетворительное качество активов
Бизнес 12:18
Примсоцбанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Примсоцбанк получил подтверждение рейтинга кредитоспособности от рейтингового агентства "Эксперт РА" на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Специалисты агентства отмечают высокую эффективность бизнеса, удовлетворительное качество активов и низкую просроченную задолженность в кредитном портфеле, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Помимо этого, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной позицией по достаточности капитала и прибыльности, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления.

"Банк в процессе своей деятельности уделяет большое внимание стабильности, поступательному развитию, минимизации рисков, что находит свое отражение в присваиваемых ему рейтингах достаточно высокого уровня. Мы постоянно совершенствуем свои продукты и бизнес-процессы, своевременно внося необходимые изменения для повышения своей надежности и эффективности, — комментирует оценку агентства заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Владимир Потапов. — Мы сотрудничаем с "Ра-Эксперт" с 2017 года и 3 год подряд заслуживаем высокую оценку аналитиков агентства".

Следует отметить, что помимо общей оценки кредитоспособности РА Эксперт публикует рэнкинги по отдельным направлениям деятельности банковского сектора, где Примсоцбанк традиционно занимает высокие позиции. Так, по итогам 2018 года банк занял 9 и 21 места по объему кредитования малого бизнеса и ипотечного кредитования соответственно.

Услуги оказывает ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

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