"Мы блокированы потоком воды": удар стихии сильно усложнил жизнь людям во Владивостоке

Горожане рассказывают о проблемных местах в городе

Горожане рассказывают о проблемных местах в городе. Фото: vtoryak.vdk

Циклон, накрывший Приморье, в ночь на 20 мая принес во Владивосток немало проблем. Город из-за дождя встал в километровые пробки, сильный ветер повалил деревья, а улицы превратились в небольшие реки, сообщает ИА PrimaMedia. Жители вынуждены бороться со стихией собственными методами.

Горожане в соцсетях сообщают сразу о нескольких поваленных деревьях. В частности, одна полоса занята деревом в районе Столетия, 30. Упало дерево по пути на Угольную, во дворе дома на Надибаидзе, Уборевича, Хабаровской, Союзной, Красного Знамени, а также на выезде к трассе с "Фетисов Арены".

Так, в редакцию ИА PrimaMedia обратились жители города, которые рассказали, что они буквально блокированы потоком воды и, перейти дорогу в остановки общественного транспорта "Парк Победы" в районе Второй речки практически невозможно — все в воде.

"Любимое развлечение пешеходов на Русской: "Как перейти дорогу через поток воды?", — пишут читатели.

Горожане советую перед выходом на улицу надевать дождевик, а в качестве обуви выбирать резиновые сапоги или галошы, потому что из-за сильного ветра зонт не сможет в полной мере защитить от стихии. По мнению жителей, такие меры пока единственный спасения от сильного ливня во Владивостоке.

Кроме этого, по словам местных жители, во окрестных дворах зафиксировано множество случаев падения деревьев на припаркованные автомобили.

"Сегодня утром в сквере на территории школы N 7 на машину упало дерево", — рассказали корр. ИА PrimaMedia.

Также упавшее дерево в районе Русской 39 упало, повредив спутниковую тарелку.

Из-за разгула стихии таксисты повышают тарифы, на дорогах возникли многокилометровые пробки. Дождь и туман также спровоцировали несколько ДТП.