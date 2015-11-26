Об изменениях в ЕГЭ-2019 сообщил Рособрнадзор

Прежде всего будет усилена защита заданий для экзамена

Экзаменационные задания для проведения ЕГЭ-2019 школы будут получать по защищенным интернет-каналам, а школьники смогут лично наблюдать за сканированием своих работ. В этом году нововведения применят в пилотных регионах, в следующем — распространят на всю страну.

"По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы", — сообщил "Известиям" представитель Рособрнадзора.

Пилотными регионами определены Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

Ведомство ввело запрет на сдачу двух уровней математики — базового и профильного. Ранее школьники "на всякий случай" выбирали оба варианта, но в большинстве сдавали ЕГЭ только по одному. Было решено позволить выбор лишь одного уровня, что позволит сократить расходы на проведение экзамена и задействовать меньше пунктов его сдачи.

Было введено право пересдачи экзамена при форс-мажоре. Если профильный экзамен окажется для школьника чрезмерно сложным, он может написать заявление и написать базовый в резервные дни, определенные в июне. Профильную математику в этом году выбрали 407 тысяч человек, базовую — 316 тысяч.

Появилась возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. В пилотных регионах ею решили воспользоваться 289 учеников. По мнению ведомства это станет стимулом для увеличения количества учителей-китаистов, появления утвержденных программ и качественных учебников. Однако засчитывать ЕГЭ по китайскому как сдачу иностранного языка вузы смогут лишь с 1 октября 2020 года.

Как рассказал представитель Рособрнадзора по выбору предметов традиционно лидируют обществознание и физика. Однако количество выбравших естествознание постепенно снижается в пользу естественно-научных дисциплин — химии и географии. Растет число учащихся, желающих сдать ЕГЭ по информатике.

Количество выбираемых экзаменов также сократилось. Когда ЕГЭ вошел в штатный режим в 2009 году, выпускники "страховались", выбирая пять-семь предметов. Теперь подавляющее большинство выбирает не более трех, так как понимает, куда пойти после школы.

Ведомство планирует сделать сдачу ЕГЭ по иностранному языку обязательным с 2022 года, разделив его базовый и профильный уровень. Последний будет обязательным для поступающих на специальность, где иностранный язык будет основным.

Что касается ВПР, то, по мнению ведомства, его оценки были завышены приблизительно в 10% школ. Такие образовательные организации были взяты "на карандаш", в случае повторения "подвига" Рособрнадзор намерен добиваться расторжения контрактов с директорами этих школ.

Егор Тараруев