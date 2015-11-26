ОПГ во Владивостоке заработала 12 млн на мошеннических кредитах

В преступную группу входит шесть человек
Общество 14:57
ОПГ во Владивостоке заработала 12 млн на мошеннических кредитах. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Местного жителя обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования и организации преступной группы, в которую входит шесть человек. По версии следствия злоумышленники незаконным способом получили четыре кредита на общую сумму 12 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайте прокуратуры Приморского края.

Согласно разработанной схеме, участники группы составляли документы на банковские кредиты, после чего подставное лицо подавало в банк заявку на кредит под поручительство юридического лица. При этом вместе с заявкой в банк представлялись подложные документы о якобы успешной хозяйственной деятельности компании, выступающей поручителем кредитора, чтобы гарантировать одобрение кредита. Действуя по указанной схеме, в 2012 году злоумышленникам удалось незаконно получить четыре кредита на общую сумму 12 млн рублей, которыми они распорядились по собственному усмотрению.

В мае 2013 года фигуранты вновь предприняли попытку получения двух кредитов в другом кредитном учреждении, однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции. В отношении шести участников группы уже постановлены обвинительные приговоры, согласно которым они осуждены к различным срокам лишения свободы. Фигурант по настоящему делу — организатор группы, скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем объявлялся в международной розыск.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

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