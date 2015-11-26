В России появился новый метод диагностики рака

Он позволяет сделать вывод о развитии болезни по родинкам

В России внедряется новый метод диагностики меланомы. С помощью специального аппарата сканируются все родинки на теле человека, каждому новообразованию присваивается номер и оценивается возможность риска возникновения рака.

Меланома – злокачественная опухоль, которая, как правило, начинается с видоизменения родинки или появления нового образования на коже.

"Мы сейчас внедряем новый метод – паспорт кожи. Специальный аппарат скринирует поверхность кожи и определяет все родинки, каждой присваивается номер и оценивается риск развития меланомы", — рассказал РИА Новости директор "Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии" Николай Потекаев.

Создание "паспорта кожи" очень подходит пациентам, у которых наблюдается большое количество родинок. При этом получить такой паспорт можно в течение 40 минут. Специалисты говорят о высокой точности метода.

Егор Тараруев