Присутствующие обсудят социально-экономическое положение в РФ, проанализируют свою работу и определятся с главными задачами организации

Десятый съезд Федерации независимых профсоюзов России начинает работу в Москве. Фото: пресс-служба ФППК

Десятый съезд Федерации независимых профсоюзов России открывается сегодня, 20 мая, в Москве. 698 делегатов со всей страны, представляющие более 20 млн членов профорганизаций, обсудят социально-экономическое положение в России, проанализируют свою работу, определятся с главными задачами организации на ближайшие годы и выберут руководящие и контрольно-ревизионные органы, в том числе и лидера ФНПР, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Федерацию профсоюзов Приморья на съезде представляют председатель ФППК Владимир Исаков, руководитель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь и председатель профорганизации ААК "Прогресс" Андрей Никулин.

В качестве делегатов от центральных комитетов отраслевых профсоюзов в работе съезда примут участие лидер Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ирина Лизенко, председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш, руководитель профсоюза работников связи Приморья Александр Савкин и председатель Приморской краевой организации Всероссийского "Электропрофсоюза" Михаил Антипенко.

В ФНПР подчеркивают, что съезд собирается в непростых экономических условиях. Установление МРОТ на уровне прожиточного минимума и возврат индексации зарплат бюджетников, благодаря усилиям профсоюзов, простимулировали рост реальных зарплат. Однако низкие темпы экономического развития, высокая закредитованность населения и небольшие размеры социальных выплат ведут к падению реальных доходов населения. Введено множество обязательных квазиналоговых платежей, неоправданно повышаются штрафы, растут налоги на земельные участки и объекты недвижимости в связи с оценкой по кадастровой стоимости.

Съезд примет Программу ФНПР "За справедливую экономику", предложив корректировку действующей модели социально-экономического развития.

По мнению ФНПР, в основе справедливой экономики — распределение прибыли с учетом роста доходов работающих. Достойный труд возможен тогда, когда экономическая эффективность сочетается с повышением уровня жизни и ростом заработной платы работников. Напомним, именно под таким лозунгом — "За справедливую экономику в интересах человека труда" — в этом году в России прошли первомайские акции.

На X съезд ФНПР приглашены руководители государства, члены Правительства и Федерального Собрания РФ, представители объединений работодателей, руководители международных профсоюзных объединений и профобъединений иностранных государств, а также представители СМИ.