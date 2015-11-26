"Горячая" девушка из Владивостока привлекла внимание многих в интернете

У девушки есть шанс стать самой сексуальной девушкой и попасть на обложку

Наталья Тюкавкина. Фото: miss.maximonline.ru

Жительница Владивостока Наталья Тюкавкина вошла в сотню самых сексуальных девушек России по версии Мaxim. "Горячии" фотографии красотки нашли отклик у подписчиков сайта, а сама она имеет все шансы стать "Мисс Мaxim-2019".

Так, на сайте журнала Мaxim идет голосование за самую сексуальную девушку России. Сейчас на это звание претендует сотня девушек чьи фотографии не оставляют равнодушным никого. Среди них оказалась и 28-летняя жительница Владивостока Наталья Тюкавкина. Причем, шансы у девушки весьма и весьма высокие. Ее фотографии уже принесли ей рейтинг в 62%, это на 11% меньше, чем у лидера голосования. Следующим этапом станет отбор 10 самых сексуальных красоток страны.

Стоит отметить, что ранее Владивосток представляли две девушки, однако Анна Завада набрала не так много голосов и покинула гонку за званием "Мисс Мaxim-2019".