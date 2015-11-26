"Горячая" девушка из Владивостока привлекла внимание многих в интернете

У девушки есть шанс стать самой сексуальной девушкой и попасть на обложку
Это интересно 15:58
Наталья Тюкавкина. Фото: miss.maximonline.ru

Жительница Владивостока Наталья Тюкавкина вошла в сотню самых сексуальных девушек России по версии Мaxim. "Горячии" фотографии красотки нашли отклик у подписчиков сайта, а сама она имеет все шансы стать "Мисс Мaxim-2019".

Так, на сайте журнала Мaxim идет голосование за самую сексуальную девушку России. Сейчас на это звание претендует сотня девушек чьи фотографии не оставляют равнодушным никого. Среди них оказалась и 28-летняя жительница Владивостока Наталья Тюкавкина. Причем, шансы у девушки весьма и весьма высокие. Ее фотографии уже принесли ей рейтинг в 62%, это на 11% меньше, чем у лидера голосования. Следующим этапом станет отбор 10 самых сексуальных красоток страны.

Стоит отметить, что ранее Владивосток представляли две девушки, однако Анна Завада набрала не так много голосов и покинула гонку за званием "Мисс Мaxim-2019".

конкурс

Большие маленькие звезды: Танцевальный конкурс "Первые шаги" прошел во Владивостоке

16:00

Краевой этап конкурса "Лучший воспитатель года" завершился в Приморье

14:20

Лучший класс Владивостока отправится в горный поход

16 мая, 12:15
Легендарный Тайвань: марсианские пейзажи, целебные источники и ночные гастрорынки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia