Гидрометцентр предупредил, где ударят заморозки на этой неделе

В нескольких регионах по ночам ожидается минусовая температура

Тематическое изображение. Фото: Юрий Гуршал

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в нескольких регионах РФ на этой неделе. Ночью ожидается минусовая температура.

Как сообщил глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев, в ряд регионов придут заморозки, дожди и грозы.

До минус 1-3 градусов в ночные часы понизится температура в Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Вологодской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье.

Обильные дожди придут в Хабаровский край, Амурскую область, на Алтай и в Чечню.

На Дальнем Востоке днем +13-18. Однако в Якутии ночью будет до минус 5, днем потеплеет до +11.

В Москве в начале недели воздух прогреется до +25 градусов, осадков не ожидается. В среду возможен небольшой дождь.

Высокая пожароопасность сохраняется на Камчатке, в Бурятии и Астраханской области.

Ольга Толмачева