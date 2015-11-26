Гидрометцентр предупредил, где ударят заморозки на этой неделе

В нескольких регионах по ночам ожидается минусовая температура
Общество 15:40
Тематическое изображение. Фото: Юрий Гуршал

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в нескольких регионах РФ на этой неделе. Ночью ожидается минусовая температура.

Как сообщил глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев, в ряд регионов придут заморозки, дожди и грозы.

До минус 1-3 градусов в ночные часы понизится температура в Тверской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Вологодской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье.

Обильные дожди придут в Хабаровский край, Амурскую область, на Алтай и в Чечню.

На Дальнем Востоке днем +13-18. Однако в Якутии ночью будет до минус 5, днем потеплеет до +11.

В Москве в начале недели воздух прогреется до +25 градусов, осадков не ожидается. В среду возможен небольшой дождь.

Высокая пожароопасность сохраняется на Камчатке, в Бурятии и Астраханской области.

Ольга Толмачева

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Какие регионы России "пролетят" с летом в начале июня

Дожди, грозы и северный ветер: Гидрометцентр предупредил о похолодании

Люди начали гибнуть от наступающей глобальной катастрофы

погода

Сель, туман, море воды: объездная трасса во Владивостоке превратилась в полосу препятствий

13:10

Природа наносит повторный удар: Борис Кубай предупредил о скором возвращении непогоды

12:23

Спецтехника вышла на ликвидацию последствий сильного ливня во Владивостоке

10:11
ЛиТР-2019: В цифровое будущее вместе с "Ростелекомом" и Сергеем Лукьяненко
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia