Кишечную палочку, а не творог нашел "Росконтроль" в замороженных сырниках

Ни одну из проверенных марок покупать не стоит, если дорого здоровье

Болезнетворные бактерии обнаружены в большинстве магазинных сырников. Фото: primamedia.ru

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провел исследование замороженных сырников, которые продаются в известных торговых сетях, и не нашел в них творога. Кроме того, в продуктах некоторых марок были обнаружены болезнетворные бактерии.

Всего "Росконтроль" проверил замороженные сырники пяти брендов: "Подворье", "От Ильиной", "То, что надо", "Горячи из печи" и Select HORECA. По итогам исследования "Росконтроля", ни одну из проверенных марок покупать не стоит. Выяснилось, что из творога изготовлены только продукты "Подворье" и "От Ильиной". Хоть какое-то количество молочного жира нашли в сырниках "Горячи из печи". В продукции брендов "То, что надо" и Select HORECA молочного жира и вовсе не оказалось.

Помимо этого эксперты выяснили, что только сырники Select HORECA соответствуют требованиям безопасности. А в полуфабрикатах марок "От Ильиной", "Горячи из печи" и "То, что надо" нашли кишечную палочку. Кроме того высокое содержание дрожжей и плесени было обнаружено в сырниках "Горячи из печи" и "Подворье".

Как отметили эксперты — вкусными, магазинные полуфабрикаты тоже не назовешь. Почти все сырники отличались горькими вкусом и мягкой консистенцией. Только к вкусовым качествам сырников Select HORECA, в которых не нашли творога, претензий у экспертов не возникло.

Стоит добавить, что "Росконтроль" – это частная организация, ее исследования не раз вызывали нарекания со стороны производителей.

Дения Дятлов