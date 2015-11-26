Лучших потребителей тепловой энергии определили в Хабаровском крае

Дипломов победителей удостоились 7 компаний, еще 17 признаны лауреатами

Акция "Надежный Партнер". Фото: http://www.nprating.ru

"Хабаровская теплосетевая компания" (филиал АО "ДГК") в рамках всероссийской акции "Надежный партнер" определила лучших потребителей тепловой энергии за отопительный сезон 2018-2019 годов в Хабаровском крае. Дипломов победителей удостоились 7 компаний, еще 17 признаны лауреатами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

"Этих потребителей выбрали из большого количества юридических лиц, с которыми у нас есть договорные отношения, — рассказывает директора ХТСК Сергей Нехороших. – Они правильно оформляют все необходимые расчётные документы и, самое главное, — вовремя и в полном объеме платят за поставленное им тепло, тем самым помогая нам поддерживать работу теплосетей и ТЭЦ".

В номинации "Промышленные потребители" лучшими признаны:

ООО "РН-Комсомольский НПЗ" (г. Комсомольск-на-Амуре)

АО "Хабаровский речной торговый порт" (г. Хабаровск)

Лауреатами стали две компании из города Амурска:

ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат"

ООО "Ресурсы Албазино"

В номинации "Бюджетные потребители" дипломов победителей удостоились учебные заведения Хабаровска:

Тихоокеанский государственный университет

Средняя школа №49 имени героев-даманцев

Лауреаты тоже из Хабаровска: войсковая часть №90057 и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации

В номинации "Предприятия малого бизнеса" победителем признано ООО "Режент" (г. Хабаровск).

Лауреатами стали: одна компания из г. Комсомольск-на-Амуре — АО "ДАКГОМЗ" и хабаровские компании и предприниматели: ООО "Книжный мир", ООО "ТранспортСервисТранзи-Хабаровск", ООО "Компания Базис-Восток Мед", Тарабарова Валентина Ивановна, Шамарина Наталия Георгиевна, Никишин Станислав Анатольевич, ООО "Октан", ООО "Торговый Дом Дилан", ООО "Дальневосточный торговый дом", ООО "Компания АЮСС".

В номинации "Предприятия сферы ЖКХ (ТСЖ, УК, ЖСК)" диплом победителя у ТСЖ № 22 (г. Хабаровск, 63 по улице Владивостокской).

В лауреатах — две хабаровских компаний: ТСЖ "Донской" и УК "Магнит".

А лучшим потребителем в "Бюджетной сфере" призвано управление административными зданиями правительства Хабаровского края.

Между тем, долг всех категорий потребителей Хабаровского края перед ХТСК превысил 6 млрд рублей. Самая высокая задолженность у населения – свыше 4,7 млрд рублей.

Среди юридических лиц долги по категориям распределились следующим образом:

— ТСЖ, ЖСК, Управляющие компании – порядка 400 млн рублей;

— Промышленность – более 170 млн рублей;

— Региональный, местный бюджеты – почти 140 млн рублей;

— Федеральный бюджет – свыше 112 млн рублей;

— Сельское хозяйство – 11 млн рублей.

Всероссийская акция "Надежный партнер" реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Ассоциации "НП Совет Рынка". Основные задачи акции – укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство.