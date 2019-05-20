В ПФР признали, что в электронные книжки вошел не весь трудовой стаж россиян

Ранее прошла информация, что все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд перевел в "цифру"
Экономика 17:05
Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

В Пенсионном фонде сообщили, что оцифровали пока не весь стаж россиян. Ранее в СМИ прошли сообщения, что ПФР перевел в "цифру" все трудовые книжки россиян.

В электронных базах содержится информация из трудовых книжек россиян пока только за 2002-2005 годы, пояснили в ПФР. Говорить о том, что в "цифру" переведены все книжки — преждевременно, сообщили РГ в Пенсионном фонде.

В ПФР объяснили, почему оцифрован период именно с 2002 по 2005 годы. В это время Пенсионный фонд получал от работодателей информацию, которая содержится в трудовых книжках работников. За другие периоды ее пока нет. Она будет добавлена позднее.

В тестовом режиме система электронных трудовых будет запущена в 2020 году, а уже с 2021 года станет обязательной для всех работодателей. Однако такие изменения — пока только в планах. Законопроект об электронных трудовых книжках еще не принят и даже не внесен в Госдуму.

Резкого перехода на электронные книжки, скорее всего, не будет. Предполагается дать гражданам возможность выбора — электронная трудовая книжка или традиционная, бумажная.

По мнению законодателей, электронные трудовые книжки — "бонус" для россиян. Они позволят оформлять пенсии практически полностью без участия гражданина, кроме того, такую книжку нельзя потерять.

Анна Кольцова

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