С гостями он поделится секретами искусства сценографии

Художник Александр Арсененко проведет во Владивостоке творческую встречу. Фото: Приморская картинная галерея

Творческая встреча с художником Александром Арсененко (12+), приуроченная к его персональной выставке "катАРСис" (12+) состоится 24 мая в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. Встреча будет интересна юным и молодым художникам, студентам художественных факультетов, всем, кто интересуется театром и сценографией, сообщает ИА PrimaMedia.

Александр Арсененко – главный театральный художник Приморья, одинаково блестяще проявивший себя на поприще живописи, станковой и книжной графики и, конечно, театрально-декорационного искусства.

В рамках творческой встречи Александр поделится секретами искусства сценографии, что особенно актуально сейчас, ведь театрально-декорационное отделение Владивостокского художественного училища, где и учился художник, уже давно закрыто.

Встреча будет интересна юным и молодым художникам, студентам художественных факультетов, всем, кто интересуется театром и сценографией, и просто тем, кто хочет пообщаться с одним из самых ярких художников Приморья.

Творческая встреча с художником Александром Арсененко, приуроченная к его персональной выставке "катАРСис" состоится 24 мая в Приморской государственной картинной галерее по адресу: Партизанский пр-т, 12. Начало в 17.00. Справки по телефонам: (423) 241-06-10; 242-77-89.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.