Завершилась общесистемная спартакиада АО "ДРСК" -2019

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, начнут готовиться к поездке в Сочи

Мини-футбол. Фото: пресс-служба ДРСК

Общесистемная спартакиада АО "ДРСК" прошла 17 и 18 мая в Благовещенске. На спортивных площадках встретились энергетики из Приамурья, Хабаровска, Приморья, Якутии и ЕАО. Представители шести команд в течение двух дней состязались в четырех видах спорта: мини-футбол, легкая атлетика, плавание и настольный теннис. Лучшие спортсмены по итогам региональных состязаний получают право участвовать в общекорпоративной спартакиаде в Сочи (16+) на кубок председателя правления Группы РусГидро, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Приветствуя участников спартакиады, заместитель генерального директора по управлению персоналом, правовому и корпоративному обеспечению АО "ДРСК", главный судья спартакиады Александр Блейхман отметил:

"На два дня мы вышли из привычного производственного расписания и погрузились в мир спорта. Спортсмены боролись за победу, болельщики наслаждались красивыми спортивными сюжетами. Сильнейшие из вас заслуженно стали победителями. Кто-то подтвердил, что равных ему нет. Кто-то, упорно готовясь к соревнованиям, улучшил свой результат и поднялся на ступень выше. Но в целом для нас важно, что все к сегодняшним соревнованиям подошли серьезно и показали рост".

Безусловно, спорт помогает нашему большому коллективу быть сплоченнее, лучше понимать и поддерживать друг друга. Уверен, что все это поможет нашей сборной показать еще более высокие спортивные результаты в Олимпийском Сочи в сентябре этого года.

Места в итоговой турнирной таблице в этом году изменились.

В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из "Амурских электрических сетей". Второе место заняли хабаровчане. На третьем – исполнительный аппарат ДРСК. Четвертое и Пятое места поделили между собой команды из Южной Якутии и Приморья, шестое место у энергетиков из ЕАО.