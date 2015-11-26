Первые жилищные сертификаты по новой системе вручают детям-сиротам в Приморье

Муниципалитеты с начало года объявили 555 аукционов на покупку вторичного жилья

Совещание. Фото: Игорь Новиков

Детям-сиротам вручили три первых сертификата на приобретение квартиры в рамках дополнительной меры соцподдержки данной категории граждан. Об этом сообщили на совещании губернатора Приморья Олега Кожемяко с главами муниципалитетов в четверг, 16 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам руководителя департамента образования и науки Натальи Бондаренко, жилищные сертификаты вручают детям-сиротам старше 25 лет, в отношении которых вынесены судебные акты, и имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. В настоящее время в ведомство поступило 381 решение специальных территориальных комиссий – из них удовлетворено 245.

"На сегодняшний день заключено 48 мировых соглашений на судебных заседаниях. После будут выданы сертификаты, первые три уже вручили их обладателям", – рассказала она.

Также было отмечено, что муниципалитеты с начало года объявили 555 аукционов на покупку вторичного жилья в муниципалитетах Приморья, из которых состоялись 293. В настоящее время активно проходит процедура приемки квартир.

"Девять муниципальных образований уже выполнили план по проведению электронных аукционов на 100% – это Арсеньев, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Надеждинский, Пожарский, Яковлевский муниципальные районы. Остальные муниципалитеты продолжают конкурсные процедуры", – добавила Наталья Бондаренко.

Олег Кожемяко акцентировал внимание глав на важности подойти к конкурсным процедурам на приобретения жилья для детей-сирот с полной ответственностью.

"Я прошу отнестись очень внимательно к этой системе. Проанализировать первые торги, которые прошли. Подтянуться, потому что позже будет пересмотр денежных ресурсов и у отстающих деньги будут перераспределены тем, кто реализовал программу. Проволочки в этом деле абсолютно недопустимы!" – заявил он.

Отметим, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бюджете Приморья в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования Приморского края" заложено более 1,2 млрд рублей, почти миллиард из них передан муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых помещений. С 1 января муниципальные образования могут сами проводить торги, определять помещения, которые должны быть благоустроены и удовлетворять их будущих жильцов.

Аукционы на покупку жилья проводит также департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. В настоящее время заключено уже 65 госконтарктов. Параллельно продолжается работа по достройке двух жилых домов для сирот в Лесозаводске с общим количеством квартир – 90.