Новый приказ МВД. Места, где вас больше может не останавливать инспектор ДПС

Общение водителя и гаишника на дороге - обязательный атрибут
Это интересно 17:53
ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Общение инспектора ДПС с водителем дело необходимое и от диалога водителю в любом случае не уйти. Ведь сотрудники ГИБДД имеют широкий перечень полномочий. Прошли те времена, когда гаишник стоял лишь на стационарном посту. Теперь он может находится на любой точке дороги, и тормозить водителей для проверки документов.

Однако закон все же предусмотрел несколько мест, где представитель закона не имеет права проверят документы у автомобилиста.

По новому приказу от МВД, он не может остановить автомобиль на пешеходном переходе, перекрестке, повороте, а также на железнодорожных переездах, на всяческих подъемах и спусках. Кроме этого, инспектор не сможет помахать жезлом на участках неровности дороги и при плохой видимости. Еще в исключение входят опасные участки дорог с высокой аварийностью.

Как известно, в любых правилах есть свои исключения. Если в указанных местах вам все же предстоит столкнуться с "людьми в форме", то стоить помнить несколько простых инструкций, выполнение которых вполне на законных основаниях можно требовать от гаишников.

В случае если в вышеуказанных местах все таки приходится останавливать водителей, то все должны выполнять по всем правилам устава. Самое первое, что должны выполнять по инструкции — это световой сигнал для водителей на дороге т.е. проблесковые маячки. Второе — это максимально оперативно инспектор должен подойти к остановленному авто, сообщить причину остановки, свою фамилию,
и должность.

Все водители должны знать о нововведениях и отступлениях. Информация, рассказанная выше поможет водителю быть более осведомленным и подготовленным.

ГИБДД

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