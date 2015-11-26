Ставкам по ипотеке пообещали "обвал"

Названы сроки, когда ожидать падения ставок
Экономика 18:00
Ипотека может стать доступнее для россиян. Фото: primamedia.ru

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что уменьшение ставок по ипотеке может произойти в следующем году или уже в конце текущего года.

По словам Грефа, ипотеку можно будет оформить под 8%. Для этого необходимо снижение инфляции до 4%. Тем временем, Центральный банк уже заявил о том, что пик инфляции пройден. Греф считает, что при инфляции ниже 4% ипотечные ставки могут находиться в диапазоне 7−8%.

В свою очередь, в Национальном проекте "Жилье и городская среда" предусмотрено, что в 2019 году ставка по ипотеке должна составить 8,9% годовых, к 2021 в проекте рассчитано ее снижение до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%.

Денис Дятлов

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