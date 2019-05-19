"Не открывайте дверь": в соцсетях появилось предупреждение для девушек

Мужчина "проникает" в квартиру и ведет себя неподобающим образом
Это интересно 23:04
Ключи от квартиры. Фото: ИА PrimaMedia

Жителей Владивостока предупредили о том, что в городе появился "извращенец". Мужчина проникает в квартиры и грязно пристает к женщина, сообщает ИА PrimaMedia..

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился пост, котором рассказано, что неизвестный орудует в районе улицы Гоголя. Он ходит по домам и представляется соседом. Как только мужчина попадает в квартиру начинается — он начинает приставать к женщинам, нисколько не смущаясь домочадцев.

"Хотелось бы предостеречь людей, в частности девушек. Не открывайте двери незнакомым людям. Вчера пришел мужчина, представился соседом. Сказал, что его затапливают, а оказался извращенцем. После того, как он попал в квартиру, начал приставать к девушке, хотя при этом дома находился ее муж", – рассказал автор поста. Будьте бдительны, неизвестно, к кому еще заявится этот "сосед", – рассказала подписчица.

В комментариях пользователи посоветовали вообще не открывать двери незнакомцам, особенно, не стоит этого делать девушкам. кроме этого, большинство посоветовало заранее познакомиться со своими соседями, чтобы знать их в лицо. Однако нашли и те, кто посмеялся с истории и предположил, что после такого происшествия "сосед", наверное, уже не ходит.

квартиры, жилье, дом

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