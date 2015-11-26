Более 100 км приморских дорог отремонтируют в этом году

Работы по ямочному ремонту в крае уже ведутся

Ремонт дорог. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Дорожникам Приморья в 2019 году предстоит отремонтировать 114 км автомобильных дорог, закончить строительство трех мостов, еще три начать строить. Такие данные были озвучены губернатору Олегу Кожемяко на еженедельном совещании с руководителями краевых органов власти в понедельник, 20 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как доложил директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, работы по ямочному ремонту в Приморье уже ведутся.

"Уже заключено восемь контрактов на ремонт 68 км, бригады зашли на объекты, задействовано 130 единиц техники", – уточнил руководитель ведомства.

Основные участки, где сейчас идет ремонт: Артем–Находка–Порт Восточный, Раздольное–Хасан, Сибирцево–Жариково–Комиссарово–Прилуки–Усачево, Осиновка–Рудная Пристань, Михайловка–Дальнее, Ракитное–Маревка, Душкино–Ливадия–Анна с подъездом к Южно-Морскому.

На наиболее проблемной дороге Артем–Находка–Порт Восточный дорожники работают на двух участках – убирают пучины и подготавливают к асфальтированию. Основной объем ремонта планируется завершить в августе.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году отремонтируют 19 км дорог.

Виктор Свяченовский сообщил, что параллельно продолжается строительство автомобильной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный. Сейчас на объекте работают 230 единиц техники и более тысячи специалистов. Сдача дороги в эксплуатацию намечена на 2020 год. В текущем году планируется завершить реконструкцию автодороги Уссурийск–Пограничный–Госграница с 13 по 20 километры.

Глава департамента доложил о сдаче в эксплуатацию новых мостов. "На мосту через Литовку транспорт уже пойдет 15 июня, движение по мостам через Крыловку и Кроуновку запустим к 1 июля", – уточнил Виктор Свяченовский.

По словам директора департамента, сейчас проходят конкурсные процедуры на проектирование и строительство новых мостовых переходов. Так, проект моста через Осиновку будет готов к концу сентября, строить же его начнут в декабре, а введут в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. В ближайшее время начнется сооружение временного моста, пустить движение по которому планируется в конце июня.

Проектирование моста через реку Соколовка завершат в ноябре, а в ноябре следующего года – срок сдачи готового объекта. В сентябре 2020 года должно быть открыто движение и по мосту через Артемовку. Сроком сдачи моста через Лабогу Виктор Свяченовский назвал декабрь этого года – приступят к строительству сооружения в середине этого лета.

Виктор Свяченовский добавил, что общий объем субсидий муниципалитетам на дорожное хозяйство в этом году составил 4,5 млрд рублей. Кроме этого, бюджетом края предусмотрено 520 млн рублей предприятию "Примавтодор" на приобретение дорожной техники.

Олег Кожемяко подчеркнул, что для Приморья проблема дорог давняя и наболевшая. Ее быстрое решение – одна из приоритетных задач.

"Мы запросили дополнительные средства на дороги, в частности, на мосты. В этом году нужно пройти экспертизу, чтобы в следующем начать строить, причем строить быстро. Проектов, когда по три-четыре года идет стройка, быть не должно. Это вызывает справедливое раздражение жителей и гостей края", – заявил губернатор.