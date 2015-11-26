Российские снайперы стреляли из лучшего оружия на полигоне под Саратовом

Всего три спортсмена достигли результата на дистанции 1384 метра
Общество 18:15
Российские снайперы стреляли из лучшего оружия на полигоне под Саратовом. Фото: пресс-служба

Военный полигон 60-й Таманской ракетной дивизии в Саратовской области принимал 10-12 мая всероссийские соревнования по снайпингу "Волжская даль, весна 2019". 7 ночных и 22 дневных упражнения выполнили снайперы, вооруженные винтовками с дневными прицелами. Те, кто предпочел тепловизионную оптику, соревновались в отдельном зачёте.

Сергей Емельянов, набравший 651 очко, занял первое место. На втором, с результатом 497 очков, оказался Дмитрий Боронин. Третье место досталось Алексею Чернобровкину, выбившему 473 очка.

А вот в упражнении "Дальний выстрел" на дистанции 1384 метра результата достигли всего три спортсмена. Помешал ветер, порывы которого в тот день на полигоне достигали 8 м/с. Что примечательно, двое из них использовали при стрельбе испытательные прототипы российских винтовок Bespoke Gun. Это люксовое подразделение "Московской оружейной компании".

Эксперты, которые сейчас тестируют это оружие в различных условиях ведения огня, в один голос заявляют: за этими винтовками — будущее. Еще бы! Товар – штучный, конвейерного производства нет. Каждая винтовка изготавливается по индивидуальному заказу и строго отвечает тем задачам, которые стоят перед стрелком..

Впрочем, не надо быть экспертом для того, чтобы сделать вывод о непревзойденности оружия от Bespoke Gun. Как пишет "Российская газета", еще год назад два московских снайпера, вооруженные этими винтовками, поразили не только мишени, но и специалистов, выиграв соревнования "2nd Extreme Skiritai Legasy Competition" в Италии. А в начале мая винтовки от Bespoke Gun принесли однозначную победу спортсменам Игорю Чернову и Андрею Серскову на Открытом первенстве России по высокоточной стрельбе на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области.

Не зря принято считать, что снайпинг – это мастерство меткого стрелка, вооруженного самым лучшим оружием, которое могут дать современные оружейники. Ну а пока Стрелковые ассоциации предлагают включить стрельбу из снайперского оружия во Всероссийский реестр видов спорта. Это значит, побед на самых престижных международных соревнованиях не заставят себя долго ждать.

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