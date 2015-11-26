Бармен из Гонконга Никита Матвеев удивит жителей Владивостока

Только 22 и 23 мая за барной стойкой бара Chinoaru — Никита Матвеев (Red Sugar Bar/ Hong Kong) (18+). Он известен своим особым видением вкуса, визуализации и индивидуального подхода к каждому гостю, сообщает ИА PrimaMedia.
Еще недавно — команда бара Imbibe (г. Санкт-Петербург) во главе с Никитой вошла в Топ-10 баров России. Сейчас — представляет Red Sugar Bar, Kerry Hotel Hong Kong в Гонконге.
- финалист Diageo World Class Russia 2014, 2015;
- Топ-5 Diageo World Class 2017;
- победитель Bartender-Bar-Chef Award;
- лучший бармен Макао по версии The Bar Awards Hong Kong & Macau;
- второе место World Class 2018 HK&MO;
- Топ-4 Bacardi Legacy HK&MO 2018.
Дата: 22 и 23 мая.
Адрес: ул. Семеновская, 3а.
Контакты: 8(423) 217-17-17.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 18+.
Питерский бармен Никита Матвеев. Фото: предоставлено организаторами