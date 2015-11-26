Новые проекты Близнецов, переезд Весов и творческие Стрельцы: гороскоп на 22 мая

Астрологический прогноз на среду от салона "Мандрагора"
Это интересно 20:00
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ будут стремиться завоевать новое жизненное пространство. Жизнь подготовила сюрпризы в общении с противоположным полом. В этот день нужно настроиться на удачу, получение радости, и они не заставят себя ждать.

У ТЕЛЬЦОВ — период получения разнообразной информации. Натуры творческие могут использовать это время для реализации индивидуальных и коллективных проектов. Хорошо организовывать что-нибудь самим.

БЛИЗНЕЦАМ можно начинать новые проекты, связанные с производством чего бы то ни было. Соберите необходимую информацию, поговорите с опытными людьми, если в чем-то сомневаетесь. Вероятность решения любых проблем очень высока.

Удачное время для РАКОВ, занимающихся коммерческой деятельностью. Сегодня нужно придирчиво относиться к продуктам питания: пища в этот день питает не столько тело, сколько дух, и должна быть легкой. Хорошо смотреть на воду и животных.

Не исключено, что ЛЬВАМ предстоит отстаивать свои взгляды: приготовьтесь приводить веские аргументы. Каждое слово, сказанное сегодня, еще долго будет оказывать воздействие. Организуйте себе на вечер приятные впечатления!

ДЕВЫ могут с успехом вести несколько дел параллельно. Коллеги будут нуждаться в вашей помощи, толковом совете. Используйте любой шанс повысить образование, научиться чему-то новому.

У ВЕСОВ намечаются переезды, ремонт перепланировки помещений. Некоторые столкнутся с проблемой, корни которой уходят в прошлое. Отпустите все обиды, и вы получите возможность действовать более эффективно.

Участия СКОРПИОНОВ потребует множество самых разных дел. Этот период способен стать необычайно благоприятным для достижений в спорте и любой другой работы, связанной с телом. Хорошо отправляться в дорогу.

СТРЕЛЬЦЫ, некоторые ваши представления о себе явно требуют переосмысления. Возможно, вам сейчас стоит нацелиться на личные достижения, не связанные с работой. Прекрасное время для всех видов творчества и изобретательства.

КОЗЕРОГАМ следует проявить осторожность при заключении соглашений и сделок. Сегодня день изменения структуры вещей, поэтому нужно быть внимательными, имея дело с миром материального. Обратите внимание на воспитание детей, желания близких.

Не исключено, что душевное равновесие ВОДОЛЕЕВ пройдет испытание неожиданной встречей, какой-то волнующей информацией. Не расстраивайтесь, если ваши действия наткнутся на противодействие – делайте лучшее, на что вы способны, а результат сам позаботиться о себе.

Звезды советуют РЫБАМ привлечь к своим проектам как можно больше предприимчивых людей. Благодаря новым знакомствам вы можете повысить свой общественный статус и неплохо заработать. Отбросьте саму мысль о том, что вы чего-то не можете!

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