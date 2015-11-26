Тельцы-переговорщики, удачное приобретение Раков и проблемы у Водолеев: гороскоп на 24 мая

Астрологический прогноз на пятницу от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ звезды сулят удачу в творческих исканиях и новых знакомствах. Разнообразие собственных интересов может даже мешать. Удачно складывается общение с лицами противоположного пола.

ТЕЛЬЦАМ можно совершать покупки, вести переговоры. Слова оказывают сейчас особенное энергетическое воздействие, и это нужно учитывать, ведя беседу. Успешно идет усвоение любой информации.

У БЛИЗНЕЦОВ возрастает влияние в деловой сфере: поймите, чего именно вы хотите, и смело действуйте! Некоторых ожидает встреча с довольно странными людьми. Лгать, давать ложные обещания сегодня особенно опасно.

У некоторых РАКОВ появится желание украсить жилище, и они вплотную займутся данным вопросом. Также обещают быть удачными приобретения для автомобилей и поиски в отношении своей внешности, подходящий день для тесного контакта с родственниками.

ЛЬВЫ, под воздействием друзей ваши взгляды могут сильно измениться. Хорошее время для тех, кто привык ориентироваться на общие дела и интересы. Вряд ли сегодня получится разумно распорядиться деньгами – велик соблазн просто побаловать себя или любимого человека.

ДЕВАМ в контактах с официальными лицами понадобится спокойствие, творческое отношение к общению. Следите за тем, чтобы доносить до собеседника свою мысль и выбирайте для этого оптимальную форму. На ужин рекомендуется попробовать что-нибудь новенькое.

От ВЕСОВ ситуация требует постоянного движения, роста мастерства. Хороший день для самовыражения с помощью танца, живописи, музыкальных инструментов. Существует вероятность выигрыша или удачной покупки.

У СКОРПИОНОВ благоприятный период для писательской и научной работы. Вечером вашим планам может помешать чье-то настойчивое внимание. Полезны дыхательные упражнения, особенно на свежем воздухе.

СТРЕЛЬЦЫ, не затягивайте с принятием решений. Подумайте, куда направить силы для скорейшего достижения результата. Проблемы в личной жизни могут быть связаны с неумением понять другого человека: не обязательно сразу начинать спор.

У КОЗЕРОГОВ испытания предвидятся в области поездок и обмена информацией. Зато возможен рост популярности, сопровождающийся материальным подтверждением. Здоровье будет зависеть от того, насколько вы способны управлять собой в моменты провокаций.

ВОДОЛЕИ, постарайтесь больше времени уделить запланированным делам, избегая при этом спешки и суеты. Необязательные партнеры могут создать проблемы для всего проекта. Если вам кажется, что забот слишком много, — подумайте о том, чтоб распределить ответственность более грамотно.

РЫБАМ рекомендуется работа в уединении, в спокойном ритме. Будьте внимательны и следите за тем, что говорите. Работа над собой в это время может быть связана с перемещениями и носит непредсказуемый характер.