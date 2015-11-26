Последние звонки прозвучат в Находке для 2,4 тысячи выпускников школ

Торжественные линейки в общеобразовательных учреждениях пройдут 23 мая

Последний звонок. Фото: пресс-служба администрации Находки

Торжественные линейки (0+) в общеобразовательных учреждениях Находки в этом году пройдут 23 мая. Получить школьные аттестаты готовятся 838 выпускников 11-х классов и 1561 выпускник 9-х, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

В празднично украшенных актовых залах и в школьных дворах юноши и девушки примут поздравления от педагогов и родителей с завершением учебного года, напутствия перед государственной аттестацией. К этому дню ребята и сами подготовят тёплые слова признательности и благодарности своим учителям.

После школьных линеек ученики отправятся не в классы на уроки, а вместе со своими наставниками поедут на экскурсии по городу, посетят памятные, культурно-исторические места, видовые площадки Находки.

В этот день сотрудниками находкинской полиции на дорогах и в общественных местах города будут приняты усиленные меры безопасности.

Последний звонок завершает обучение ребят в школе, но для получения аттестата им ещё предстоит продолжить подготовку к итоговой аттестации. На 27 мая назначена первая проверка знаний для выпускников 11 классов — по информатике и географии. 9 классы сдадут экзамены по иностранным языкам 24 и 25 мая.