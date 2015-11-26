Последние звонки прозвучат в Находке для 2,4 тысячи выпускников школ

Торжественные линейки в общеобразовательных учреждениях пройдут 23 мая
Общество 19:02
Последний звонок. Фото: пресс-служба администрации Находки

Торжественные линейки (0+) в общеобразовательных учреждениях Находки в этом году пройдут 23 мая. Получить школьные аттестаты готовятся 838 выпускников 11-х классов и 1561 выпускник 9-х, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

В празднично украшенных актовых залах и в школьных дворах юноши и девушки примут поздравления от педагогов и родителей с завершением учебного года, напутствия перед государственной аттестацией. К этому дню ребята и сами подготовят тёплые слова признательности и благодарности своим учителям.

После школьных линеек ученики отправятся не в классы на уроки, а вместе со своими наставниками поедут на экскурсии по городу, посетят памятные, культурно-исторические места, видовые площадки Находки.

В этот день сотрудниками находкинской полиции на дорогах и в общественных местах города будут приняты усиленные меры безопасности.

Последний звонок завершает обучение ребят в школе, но для получения аттестата им ещё предстоит продолжить подготовку к итоговой аттестации. На 27 мая назначена первая проверка знаний для выпускников 11 классов — по информатике и географии. 9 классы сдадут экзамены по иностранным языкам 24 и 25 мая.

Администрация Находкинского городского округа последний звонок

Начни с себя - находкинский корпус волонтеров вышел на субботник

19:30

Трое находкинцев удостоены звания "Почетный житель" в день рождения города

19 мая, 14:52
Легендарный Тайвань: марсианские пейзажи, целебные источники и ночные гастрорынки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia