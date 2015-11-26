Более 100 секций ждет участников Дальневосточного МедиаСаммита-2019

Главное событие медиаотрасли пройдет 13-15 июня на площадке Дальневосточного федерального университета

Организационные вопросы шестого МедиаСаммита обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Антона Волошко. Фото: ИА PrimaMedia

Три недели осталось до главного события медиаотрасли — Дальневосточного МедиаСаммита-2019(12+). На три дня – с 13 по 15 июня – Владивосток станет местом встречи знаменитых экспертов в области журналистики, корреспондентов и редакторов крупных СМИ, блогеров и молодых журналистов. Ключевая тема шестого МедиаСаммита — новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. Заявку на участие в форуме подали более 1000 человек. Организационные вопросы шестого МедиаСаммита обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Антона Волошко, в понедельник, 20 мая, сообщает PrimaMedia.

По словам председателя регионального отделения Союза журналистов России Виктора Суханова, программа мероприятия традиционно подразделяется на блоки и формируется с учетом всех поступивших предложений.

— Для секции телевизионной журналистики – мы везем директора Национальной ассоциации телерадиовещателей Александра Широких, который готов обсудить с телевизионщиками Дальнего Востока вопросы перехода на цифровое вещание. По печатной прессе, по просьбе коллег из районов, вновь приедет секретарь Союза журналистов России, редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин. Он обсудит с коллегами лучшие региональные практики печатной прессы, и современные тенденции дизайна печатных СМИ. Обещает быть интересной в этом году секция по радиожруналистике. Последние два года она была не слишком популярна, в этом году ЗАО "Пари" активно подключились к подготовке и, надеемся, что совместными усилиями, мы привлечем в секцию интересный контент, — рассказал Виктор Суханов.



Председатель регионального отделения Союза журналистов России Виктор Суханов. Фото: ИА PrimaMedia

Председатель регионального отделения Союза журналистов России добавил, что отдельный блок в программе будет посвящен интернет СМИ, блогерам и социальным сетям.

— Будем обсуждать разные аспекты: монетизацию медиа, практику использования Яндекс.Дзен, тренды медиапотребления, интернет платформы. По этому направлению у нас ожидается несколько интересных спикеров: Сергей Паранько, Digital директор "Ведомостей", Родион Скрябин, "Лайфхакер", Никита Белоголовцев, представитель Яндекс.Дзен, Арсений Ашомко, ВКонтакте.

В течение двух дней МедиаСаммита-2019 будут работать площадки для PR-специалистов. На международную секцию мы привлекаем по традиции наших китайских коллег. Также мы приглашаем на мероприятие наших корейских коллег – весной мы открыли первое представительство в Корее, поэтому корейские гости тоже будут на мероприятии. Планируется, что будем обсуждать опыт работы разных стран в социальных сетях,

— отметил Виктор Суханов.

Впервые в рамках мероприятия отдельный программы будет посвящен урбанистике и городским пространствам. Также планируется особое внимание уделить экологической тематике с привлечением не только экологов, но и представителей предприятий, реализующих масштабные инвестиционные проекты.

— По традиции мы соберем в этом году на Форум молодых журналистов и блогеров наших юных коллег из городов и районов Приморского края. Их будем отбирать посредством конкурса "Открытие", которые мы запускаем на этой неделе. Учитывая опыт прошлых лет, несколько сократим квоту и отбор ребят для участия, для того, чтобы мастер-классы посетили действительно те, кто заинтересован в своем развитии в сфере медиа, — отметил Виктор Суханов.

В этом году МедиаСаммит ждет глобальная перезагрузка. Несколько необычной будет главная пленарная дискуссия, на которой ведущие спикеры МедиаСаммита будут обсуждать тему искусственного интеллекта. Во второй день продет Digital-конференция MEH (Marketing, Edutainment, Humor) (18+) . Формат MEH не похож на привычную конференцию: доклады спикеров занимают не более 20 минут, в зале нет кофе-брейка и Wi-Fi – только полное погружение в медиа, много юмора.

14 июня на площадке МедиаСаммита пройдет пресс-конференция Ильи Лагутенко в преддверии фестиваля V ROX, а также мотивационный семинар для всех желающих "Йога смеха".

— Мы прилагаем максимум усилий, чтобы мероприятие прошло на высоком культурном уровне. Необходимо задействовать все информационные сферы, все, что сегодня интересно медиа и читателям. Мне кажется, что мощное отражение в повестке должна найти тема соцсетей и блогеров, — подчеркнул вице-губернатор Антон Волошко.



Вице-губернатор Антон Волошко. Фото: ИА PrimaMedia



Шестой Дальневосточный МедиаСаммит(12+) пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет. Генеральный партнер форума — РусГидро.



