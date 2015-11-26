Встреча девушки и бойца Росгвардии в гостинице закончилась печальными последствиями

Ее слова и действия повлекут для нее череду неприятных последствий

Девушка. Фото: pixabay.com

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, преступление совершено в декабре 2018г. в номере гостиницы, расположенной по ул. Котельникова в г. Владивостоке.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольной правомерными действиями сотрудника войск национальной гвардии УВО по г. Владивостоку, прибывшего на место в связи со срабатыванием сигнализации, фигурантка применила в отношении него насилие.

Так, желая воспрепятствовать законным действиям стража порядка, женщина нанесла удар в область лица сотруднику полиции.

Первоначально фигурантка вину в инкриминируемом ей деянии не признала, пояснив, что не помнит произошедшее вследствие сильного алкогольного опьянения. После просмотра записи с камеры наружного наблюдения, на которой зафиксирован факт нападения на представителя власти, нарушительница признала вину в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.