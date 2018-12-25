Новости авторынка: японки в тренде, электрокары пошли на конвейер, грузовики упали в цене

Главные автоновости дня - в подборке информагентства

японки снова "в тренде". Фото: Автор: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Японский авторынок впервые за долгое время вышел "в плюс", в России началось серийное производство электромобилей, а спрос на грузовики начал снижаться — самые интересные автоновости дня в подборке информагентства.

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за четыре месяца 2019 года было продано свыше одного млн автомобилей производства Страны восходящего солнца, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство сохраняет Toyota. Продажи этого автогиганта выросли на 8,2% — до ста тысяч автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 26 тысяч машин, они прибавили на 2,8%. И замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 18,5 тысяч авто (-9,5%).