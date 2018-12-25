Новости авторынка: японки в тренде, электрокары пошли на конвейер, грузовики упали в цене

Главные автоновости дня - в подборке информагентства
Экономика 22:10
японки снова "в тренде". Фото: Автор: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Японский авторынок впервые за долгое время вышел "в плюс", в России началось серийное производство электромобилей, а спрос на грузовики начал снижаться — самые интересные автоновости дня в подборке информагентства.

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за четыре месяца 2019 года было продано свыше одного млн автомобилей производства Страны восходящего солнца, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство сохраняет Toyota. Продажи этого автогиганта выросли на 8,2% — до ста тысяч автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 26 тысяч машин, они прибавили на 2,8%. И замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 18,5 тысяч авто (-9,5%).

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В Тольятти на декабрь текущего года намечен запуск серийного производства электромобилей под уже известной маркой ZETTA. Модель спроектирована, подготовлена к серийному выпуску одноименной группой компаний. К проектированию конвейерного производства для серийного выпуска ZETTA приступили в 2018 году. Сейчас ведутся работы по строительству и оснащению оборудованием производственных площадей в Тольятти. Автомобиль будет выпускаться в нескольких комплектациях— переднеприводной и полноприводной. На данном этапе проект ожидает сертификацию. Планируется производить около 10 000 электромобилей в год — продавать их будут как на внутреннем, так и на внешних рынках. О цене первого массового отечественного электромобиля пока не сообщается.

В апреле 2019 года на российском рынке было продано 7 тысяч новых грузовых машин. Это почти на 2% меньше, чем в апреле 2018 года. По-прежнему наибольшей популярностью на отечественном авторынке пользуются КамАЗы— они составляют 35% от всего объема продаж, всего это около 2,5 тысяч машин. Другой гигант— Горьковской автомобильный завод (ГАЗ) смог реализовать всего 724 грузовика. Третье и четвертое места занимают с практически равными показателями грузовики шведских компаний — Volvo и Scania. Их было продано 467 и 460 единиц. В пятерку лидеров вошёл и немецкий MAN. В апреле было продано 408 штук.

Денис Дятлов

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