МВД решило конфисковать машины у автовладельцев, попавшихся за пьянку

Предложение силовиков уже направлено в правительство

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

МВД подготовило законодательные изменения — в ведомстве хотят конфисковывать авто у автовладельцев, которые попались в нетрезвом виде за рулем. Предложение уже направлено на согласование в правительство.

"Предложения МВД России о законодательном закреплении возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также об усилении ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения направлены в правительство РФ", — говорится в ответе МВД России на запрос ТАСС.

Других подробностей пока нет.

СМИ пишут, что аналогичная норма действует в Беларуси. Там дорожная полиция может забирать авто у водителей, если те попались за пьянку за рулем дважды за год. Остаться без машины может и автовладелец, добровольно передавший право управления нетрезвому гражданину.

Ольга Толмачева