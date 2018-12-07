Ели? Дыхните! Как полезные продукты могут подвести водителя "под монастырь"

В список попала еда, которая может показать наличие промилле

С некоторыми продуктами следует быть осторожными. Фото: pixabay.com

Не обязательно быть пьяным, чтобы алкотестер дал результаты, по которым сотрудники ГИБДД могут запросто отправить водителя на медицинское освидетельствование. Достаточно съесть некоторые продукты, которые могут подставить автовладельца.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует знать, какие продукты покажут неожиданный результат.

В список подобных попали: бутерброд из "бородинского" хлеба с колбасой, а также банан или йогурт. Они дают 0,2 промилле, пишет АвтоВзгляд.

Любители сладкого могут погореть, если съедят "ромбабу", которая "подарит" выхлоп в 0,3 промилле, а шоколадные конфеты или мятные леденцы — до 0,2 промилле.

Слегка подкисший кефир, кумыс и айран также могут стать причиной неприятностей, а безалкогольное пиво или квас порадуют инспектора — до 0,6 промилле.

Даже невинный, казалось бы, сок может показать 0,4 промилле.

Конечно, медицинское освидетельствование покажет, что в крови у водителя нет алкоголя и все это результат брожения в желудке вышеперечисленных продуктов. Но ведь его надо пройти! А водитель, который знает, что не пил спиртное может по-разному отреагировать на просьбу инспектора дуть в трубочку, а потом еще и идти к медикам. Тем самым, лишив себя прав.

Карина Красилова