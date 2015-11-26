Еще один повод оштрафовать водителей используют в ГИБДД

Автоэксперты говорят, что "чистюлям" бояться нечего
Общество 00:20
В первую очередь это касается любителей бездорожья. Фото: pixabay.com

Помимо грязных номеров инспектор ГИБДД может оштрафовать водителя и за грязные колеса. Но только при одном условии. При каких обстоятельствах водитель может попасть на штраф, рассказали автоэксперты.

В первую очередь это касается любителей бездорожья, которые вряд ли после веселых покатушек выезжают на дорогу с чистыми колесами.

Оштрафовать могут за загрязнение асфальтового покрытия, когда автовладелец оставляет за собой на дороге длинный шлейф грязи, пишет АвтоВзгляд.

Согласно статье Административного кодекса, водитель может раскошелиться от 5000 до 10 000 рублей.

Как показывает практика, чаще всего инспекторы останавливают и наказывают водителей грузовиков.

Их сотрудники ГИБДД подлавливают неподалеку от выездов со строительных площадок. Это надо иметь в виду.

Карина Красилова

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