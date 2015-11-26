Депутаты "завернули" законопроект о домашних арсеналах

В Госдуме не согласны увеличивать количество разрешенного оружия

В Госдуме также добавили, что не намерены повышать минимальный возраст, с которого возможна покупка оружия. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

На заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции депутаты вернули на доработку законопроект, относительно разрешенного количества оружия для граждан.

По словам первого зампреда комитета Эрнеста Валеева, в правительстве возникли вопросы к пунктам об увеличении предельного количества оружия.

Авторы законопроекта предлагали для владельцев гладкоствольных ружей сократить право приобретения нарезного оружия до трех лет.

В кабмине также предложили исключить пункт об увеличении боекомплекта в оружии для спортсменов, пишет Парламентская газета.

Если законопроект примут, владельцы оружия смогут ремонтировать его не у производителей, а в специальных лицензированных мастерских.

В Госдуме также добавили, что не намерены повышать минимальный возраст, с которого возможна покупка оружия. В данный момент он составляет 18 лет.