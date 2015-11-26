В МВД пояснили, почему у пьяных водителей надо забирать машины

Нарушители, как показывает практика, с первого раза ничего не учит
Общество 04:40
Пьяные ДТП, как показывает статистика, водителей не учат и они второй, а то и третий раз садятся за руль. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сотрудники МВД прокомментировали, что по вине пьяных водителей происходит почти каждая десятая авария. В связи с этим, эксперты объяснили свое предложение конфисковать автомобили у таких нарушителей.

Пьяные ДТП, как показывает статистика, водителей не учат и они второй, а то и третий раз садятся за руль в пьяном виде. По информации МВД, с 2018 года число "нетрезвых" аварий выросло на 1,3 %.

В ответ на это все, ведомство прокомментировало, что неоднократно предлагало меры по усилению контроля за нарушившими закон водителями, пишет РИА Новости.

Дело в том, что денежный штраф злостных нарушителей не останавливает, а когда речь идет о жизни других людей, такое наказание не соизмеримо.

Поэтому, как говорилось ранее, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.

Закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди, подписал также президент России Владимир Путин.

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