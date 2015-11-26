Это связано с пересмотром потребительской корзины

Минимальная зарплата в России будет увеличена. Фото: ИА PrimaMedia

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 1 января 2021 года. Изменения вызваны пересмотром потребительской корзины, заявил глава Министерства труда и социальной помощи Максим Топилин, выступая на X общероссийском съезде независимых профсоюзов.

"С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы", — цитирует министра ТАСС.

По словам Топилина правительство "очень жестко регулирует" МРОТ в регионах.

Закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года. МРОТ увеличился на 117 рублей и составил 11 280 рублей. Ранее правительство предлагало увеличить минимальную зарплату на 2,9% в 2020 году и на 2% в 2021-м.

Егор Тараруев