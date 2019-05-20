Дорогостоящее лечение онкобольных станет бесплатным

С 2020 года им смогут воспользоваться около двух тысяч пациенов

Пациенты с онкологическими заболеваниями уже со следующего года смогут получать дорогостоящую протонную терапию бесплатно. Данный вид лечения будет финансироваться за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

На финансирование данного вида медпомощи в 2020 году будет выделено пять млрд рублей, годом позже — 5,5 млрд. Ежегодно протонную терапию смогут бесплатно получить около двух тысяч пациентов.

"Включение этой терапии в программу высокотехнологичной медпомощи — огромный шаг вперед. Это делает дорогостоящий метод лечения доступным для большого количества пациентов", — цитирует главу ФФОМС Наталью Стадченко "Российская газета".

Территориальные фонды ОМС получат в 2019 году федеральные субвенции на лечение онкологии в полтора раза больше, чем годом ранее — более 200 млрд рублей.

Егор Тараруев