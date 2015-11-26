Реальные доходы россиян будут падать и дальше - Счетная палата

Ранее власти обещали, что благосостояние граждан начнет расти ускоренными темпами с 2020 года
Экономика 09:50

Реальные доходы россиян будут падать и дальше в 2019 году, считает Счетная палата. Контрольное ведомство заявляет, что власти не имеют планов монетарной поддержки граждан.

Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, приводят данные доклада СП об исполнении федерального бюджета за I квартал "Известия".

Чтобы зафиксировать минимальный рост доходов (100,1%) необходимо, чтобы они прирастали не менее чем на 1% до конца года. Однако для достижения ранее намеченного прогнозного показателя нужен ежеквартальный прирост на 2%.

Существующее положение способствует "сохранению динамики данного показателя в отрицательной области", считают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с будущего года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные доходы населения увеличатся на 2,9%. Способствовать этому будет частный сектор, где ожидается увеличение зарплат.

Егор Тараруев

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