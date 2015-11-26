Массовое отключение воды ждет много домов во Владивостоке

Водоснабжения не будет продолжительный период времени
Это интересно 10:35
Кран. Фото: ИА PrimaMedia

29 мая во Владивостоке без холодной воды останутся жильцы домов на 80 улицах города.

Отключения 29 мая в период времени с 03.00 до 23.45.

Список улиц: 40 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ. Адмирала Макарова. Адмирала Макарова переулок. Балтовская. Бархатная. Бежецкая. Березовая. Борисенко, 2-22, 9, 9а, 9б, 17-33, 28-34. Босфора. Брянская. Буковая. Бурачка. Вилкова. Воронежская. Вязовая. Гастелло. Героев Тихоокеанцев. Гульбиновича. Дубовая. Елочная. Запорожская. Зои Космодемьянской.

Интернациональная. Калинина. Катерная. Каштановая. Киевская. Кизиловая. Кизлярская. Кипарисовая. Коммунаров. Краева. Липовая. Лиственничная. Матросова. Минеров. Могилевская. Можжевеловая. Мыс Абросимова. Надибаидзе. Нежинская. Одесская. Окатовая. Олега Кошевого. Ольховая. Очаковская. Пихтовая. Полтавская. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Поселковый переулок. Приморская. Промышленная 1-я, 1, 1д, 3. Ракитная. Спортивная, 1, 2, 3, 8, 9, 11. Тамбовская. Терешковой. Тополевая. Тупик Босфора. Фастовская. Харьковская. Херсонская. Черемуховая. Чуркинский переулок. Ясеневая.

Период отключения: с 09.00 до 17.00. Список улиц:

Восточная 4-я. Восточная 5-я. Встречная 3-я. Докучаева. Пригородная 1-я. Пригородная 2-я. Пригородная 3-я. Пригородная 4-я. Радиостанция. Рыбацкая. Рыбацкий переулок. Шкотовский переулок.

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