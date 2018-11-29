К этому приведет обязательная маркировка продукции

Детское питание и соки подорожают в России. Фото: ИА PrimaMedia

Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой освободить их продукцию от обязательной маркировки. В противном случае цена на эти продукты возрастет.

Представитель ассоциации "Русбренд", объединяющей 85% российских производителей детского питания, заявил, что детское питание является одной из самых защищенных групп товаров, случаев контрафакта в которой не выявлялось. Все предприятия этой отрасли имеют государственную регистрацию, а реализация продукции находится под контролем госорганов.

По мнению собеседника РБК в ассоциации, предлогом для маркировки является большой объем выпуска детского питания — более 200 млрд упаковок ежегодно.

Однако маркировка не окажет позитивного влияния на безопасность и качество, считает представитель производителей. Напротив она негативно повлияет на доступность детского питания. Расходы на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят около 13,5 млрд рублей, сопоставимые затраты понесут и импортеры.

Эксперт оценил дополнительные расходы для потребителей на ребенка в возрасте до полутора лет в 500 рублей ежемесячно, что составляет 3% от среднемесячного пособия по уходу.

Затраты производителей соков и безалкогольных напитков обойдутся в 30-40 млрд рублей. Расходы на обеспечение прослеживаемости в торговых точках составят сопоставимую сумму. Для мелких участников рынка этой продукции (их насчитывается 90%) затраты могут быть непосильны и приведут к банкротству.

Маркировка товаров призвана решить проблему контрафакта. С 2016 года маркируются шубы и изделия из меха, с 2019-го — табак и ювелирные изделия. С 1 июля вступит в силу обязательная маркировка обуви. С 1 декабря производители будут обязаны маркировать верхнюю одежду и другие предметы гардероба, постельное белье и полотенца, фотокамеры и вспышки, шины и пневматические резиновые покрышки.

Ранее стало известно, что правительство намерено маркировать еще и готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую химию, косметику и растительные масла.

Егор Тараруев