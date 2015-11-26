В миллионных хищениях обвинили крупного бизнесмена из Владивостока

За дело большого предпринимателя крепко взялись силовики

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве 57-летнего жителя города Владивостока, директора компании, занимавшейся реализацией оптовых партий промышленного оборудования.

В ходе предварительного следствия установлено, что предприниматель заключал с коммерческими фирмами договоры купли-продажи на поставку товара — оборудования для производства пищевых продуктов, приборов общепромышленного и специального назначения. После получения денежных средств договорные обязательства выполнены не были. Потерпевшие обратились в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими выявлены 9 эпизодов противоправной деятельности предпринимателя. Причиненный потерпевшим ущерб превысил 3,5 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела, проведены необходимые следственные и процессуальные мероприятия: допросы, очные ставки, обыски и выемки документов. На период следствия фигуранта заключили под стражу.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

За мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.