Фонд "Восточный Порт" поблагодарили за помощь в сохранении культурного наследия страны

Фонд оказал содействие в проведении отчетного концерта детских творческих коллективов во Врангеле
Общество 14:35
Концерт. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Традиционный большой отчетный концерт детских творческих коллективов, которые занимаются на базе Дома культуры, прошел во Врангеле. Отчетный концерт – праздник для жителей микрорайона, мероприятие всегда собирает большое количество зрителей. Оргкомитет фестиваля выразил благодарность Фонду поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" за помощь в сохранении культурного наследия страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Одним из главных номеров программы стало выступление заслуженного образцового ансамбля народного танца "Журавушка". Творческий коллектив с 20-летней историей — гордость Находкинского городского округа и всего Приморского края. С 2012 года благодаря адресной поддержке АО "Восточный Порт" ансамбль принимает участие в престижных танцевальных фестивалях как в России, так и за рубежом. В мае 2019 года "Журавушка" получил Гран-при международного фестиваля-конкурса "Цветы жизни" в Южной Корее. Жюри конкурса особо отметило оригинальность сюжетных постановок, высокую технику исполнения и артистизм участников коллектива.

Концерт

Концерт. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Оргкомитет фестиваля выразил личную благодарность управляющему директору АО "Восточный Порт", Президенту Фонда поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" Вадиму Байбаку за большой вклад в развитие творческого потенциала детей, помощь в сохранении культурного наследия страны, а также развитие культурных связей между Российской Федерацией и Южной Кореей.

Концерт

Концерт. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

"Культура и эстетика – важный фактор в гармоничном развитии подрастающего поколения, в создании более комфортных условий жизни во Врангеле, — отметил Вадим Байбак. – В рамках программы "Культура" Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" оказывает содействие творческим коллективам, которые занимаются в Доме Культуры Врангеля. В 2019 году на поддержку детских коллективов мы направим более полумиллиона рублей".

"Каждый день на занятиях дети получают сценические навыки, учатся выражать свои таланты, — отметил директор Дома культуры Врангеля, член попечительского совета Фонда "Восточный Порт" Дмитрий Борода. – Для них, их родителей и педагогов отчетный концерт — важная стадия обучения. Это и повод для гордости за ребят, и информация к размышлению о том, что можно улучшить в работе Дома культуры.

концерт музыкальный Восточный порт, АО

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