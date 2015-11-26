Со скоростью самолета: экстремальное видео "горячей" байкерши набирает популярность

Известная мотодевочка записала очередной видеоролик
Это интересно 11:37
Мотодевочка. Фото: @aleksaboo в instagram

Очередное видео в аккаунте @aleksaboo в социальной сети instagram набирает популярность в сети. Байкерша с помощью камеры, закрепленной на ее мотоцикле, запечатлела свою "лихую" поезду по оживленной дороге.

"Со скоростью от 200 км/ч взлетают самолеты. А мы так кофеек пить едем", — написала девушка в комментариях к своему видеоролику.

"Постоянно смотрю все ваши публикации, истории. Мне очень нравится. Одна из немногих, кто вот так предпочитает скорость на мотоцикле", — пишут пользователи в комментариях.

Мотодевочка популярный блогер из Приморья. У девушки 172 тысячи подписчиков. Она любит радовать пользователей соцсетей своими порой весьма откровенными фотографиями и видеороликами, который отличаются своей "безбашенностью".

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