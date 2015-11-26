Невидимки: почти треть трудоспособных россиян не платит налоги

Объем теневого бизнеса составляет около четверти экономики страны, считают эксперты
Экономика 11:41

Почти треть трудоспособных россиян (24 млн человек) не работает вовсе или получает зарплату в конверте. Страховые взносы в Пенсионный фонд (ПФР) поступают лишь от 54 млн человек, тогда как трудоспособное население страны оценивается в 81,3 млн человек. Потенциальный доход "теневых" занятых оценивается в 12 трлн рублей или треть доходной части федерального бюджета.

Эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что число реально работающих составляет 70-72 млн человек, но ни статистика ни гоструктуры доподлинно не знают, сколько людей не платят налоги.

По информации полученной изданием в Роструде, с 2015 года за счет реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости, легализовано свыше 8 млн работников. Это граждане, которые трудились без заключения каких-либо договорных отношений и получали абсолютно "серый" доход.

Люди таким образом зарабатывают себе на жизнь, тратят эти деньги на покупки, и своим потребительским спросом стимулируют внутренний валовый продукт страны. Если всех, кто находится в теневой занятости, принудительно легализовать, то уровень бедности в России вырастет с нынешних 20 млн человек как минимум до 25 млн человек, считает эксперт.

Теневой бизнес в России занимает 22-23% экономики, что сопоставимо с Италией. В других странах эта доля значительно ниже — 4% в Ирландии, 8% в Великобритании, 10% в США.

Егор Тараруев

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