Московские радиоведущие провели прямой эфир из кампуса ДВФУ

Темой ток-шоу стал вопрос – как потратить купюру "Владивосток-2000"
Наш университет
Общество 13:30
Прямой эфир "Нового радио" из кампуса ДВФУ. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ

Четырёхчасовой прямой эфир "Нового Радио" из Владивостока впервые прошел 20 мая из кампуса ДВФУ. Команда московских ведущих "StarПерцы" — Алиса Селезнева, Вадим Воронов и Сергей Мельников – устроили ток-шоу на тему "Что купишь на шальные 2 тыщи?", посвятив его новой купюре и знаменитой песне "Мумий Тролля".

Прямой эфир на всю страну проходил не за закрытыми дверями студии, а в публичном пространстве кампуса – свидетелями живой работы радиоведущих могли стать все желающие. Зрителей и самих пригласили принять участие в разговоре, получить памятные подарки и поучаствовать в розыгрыше призов от спонсоров мероприятия.

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Ведущие поделились, что за время пребывания в столице Приморского края уже прокатились на катере и обрели полезные навыки транспортировки морепродуктов на дальние расстояния, рассказали о том, какие экзотические дары моря уже успели попробовать и какие памятные места Владивостока посетили. Московские гости обсудили местные новости — штормовое предупреждение, остановку троллейбусов и признались, что приняли участие в марафоне "ЗаБег".

— Нам кажется, что Владивосток, как застенчивый мальчик, старательно укутывается в туманы, но мы надеемся, что после сегодняшнего эфира он, наконец-то, покажет себя полностью, а то пока мы видим его только частями: часть домов, часть моста, — позволили себе художественное сравнение ведущие.

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Справка. "Новое Радио" транслирует только современную российскую музыку и вещает более, чем на 120 городов мира. Ежегодно радиостанция поддерживает всероссийский полумарафон "Забег", "Гонку героев", "Международный Владивостокский марафон" и другие спортивные и культурные мероприятия в Приморье.

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