"Станут следить за людьми?": на въезде в популярное место поставят камеры

Шесть камер появятся в районе популярной у туристов и горожан достопримечательности до конца августа

"Станут следить за людьми?": на въезде в популярное место поставят штраф-камеры. Фото: pixabay.com

Администрация Владивостока установит шесть камер видеонаблюдения в районе Токаревского маяка. Планируется, что все работы будут произведены до конца августа. Камеры будут выведены на пульт УВД и единой дежурной диспетчерской службы мэрии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Как сообщил начальник управления информационно-программного обеспечения администрации города Евгений Вековшинин, в июне городские власти проведут аукцион на работы по монтажу оборудования. Начальная (максимальная) цена лота составит 316 тысяч рублей.

"Камеры планируем установить на парковке, дороге, ведущей на косу, и самой косе, где расположен маяк, — рассказал Евгений Вековшинин. – Это будет оборудование с большим разрешением, которое позволит не только фиксировать факты нарушений, но и считывать автомобильные номерные знаки".

Целью установки системы видеонаблюдения на Токаревской кошке в администрации называют создание условий безопасности для горожан и гостей Владивостока. Фиксирование нарушителей парковки, общественного порядка позволит привлечь их к ответственности.

Напомним, система видеонаблюдения является элементом так называемого "умного города" – системы, которая успешно реализуется во Владивостоке. Только в прошлом году в различных районах краевого центра было установлено около 30 видеокамер на общую сумму более 4 млн рублей. Они работают в скверах, парках, подземных переходах, на важных перекрестках дорог.