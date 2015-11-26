"Спасибо от Сбербанка" значительно упрощает правила программы лояльности

Из программы пропадут сложные задания, а лимиты увеличатся в 10 раз

Сбербанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк сообщает об изменении условий "Спасибо от Сбербанка". В программе лояльности остаются четыре существующих уровня: "Спасибо", "Большое Спасибо", "Огромное Спасибо" и "Больше, чем Спасибо", но переход на новые уровни упростится. Также "Спасибо от Сбербанка" перейдет на систему единовременной смены уровней четыре раза в год. Новые правила выполнения заданий начнут действовать 1 июня 2019 года, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Для сохранения уровня "Большое Спасибо" теперь нужно выполнять одно задание вместо четырех. Пользователям необходимо оплачивать покупки и услуги без использования наличных денег в объеме не менее 50% от месячного оборота по карте. При этом из условий исключается задание по минимальному остатку на картах и тратам по кредитной карте.

Для достижения уровня "Огромное Спасибо" нужно выполнять два задания вместо старых восьми. Помимо минимального уровня безналичного оборота, участнику программы необходимо хотя бы раз в месяц оплачивать любые услуги в мобильном приложении или веб-версии "Сбербанк Онлайн" (3+). Например, клиент может настроить ежемесячный автоплатеж за ЖКХ в приложении или на сайте, который автоматически будет выполнять задание для уровня.

Для достижения уровня "Больше, чем Спасибо" нужно выполнить три задания вместо старых 10. Помимо минимального уровня безналичного оборота и использования "Сбербанк Онлайн", нужно лишь раз в месяц пополнять или открывать любой вклад на любую сумму.

"Спасибо от Сбербанка" переходит на более простую систему учета выполнения заданий — теперь смена уровней происходит с каждым новым сезоном года (в июне, сентябре, декабре и марте), а задания выполняются ежемесячно. Например, за задания, выполненные весной, привилегии клиент получает летом.

"За прошедший с обновления программы год мы видим, что наши клиенты стали более осознанно подходить к накоплению бонусов и начали чаще расплачиваться картами банка. Некоторая часть из них даже не изменила своего привычного поведения, но стала получать больше привилегий. Мы продолжаем развивать программу и внимательно слушаем наших клиентов, поэтому наш следующий шаг — сделать задания для уровней проще и дать еще больше выгоды участникам. Так, с июня мы в 10 раз увеличиваем лимиты по начислению повышенных бонусов в категориях", — прокомментировал генеральный директор оператора программы лояльности "Спасибо от Сбербанка" Андрей Писарев.

"Уровни привилегий" действуют на все карты Сбербанка, кроме Сберкарты и карт с программами "Аэрофлот бонус". Если у клиента есть молодежная или социальная карта, карта Platinum и выше, то его минимальный уровень — "Большое Спасибо". Для всех уровней, помимо "Спасибо", минимальным требованием участия в программе остается совершение покупок по картам на общую сумму не менее 5 тысяч рублей.

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.