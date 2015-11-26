За российскими дорогами "присмотрят" беспилотники

Система мониторинга будет запущена в 2021 году

О запуске с 2021 года системы мониторинга состояния дорог в реальном времени заявили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Мониторинг призван выявлять проблемные места и физические повреждения трасс — выбоины или ямы, степень загрязнения дорог.

"Информация будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа", — рассказал РИА Новости представитель "Автонета".

По мнению разработчиков проекта, он позволит производить ремонт и уборку дорог, когда в этом возникнет необходимость, а не по расписанию.

Егор Тараруев